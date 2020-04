GF Vip 2020: Antonio Zequila ancora contro Patrick? “Il soldato ‘palla di lardo’…riprovaci….magari la quarta volta sarai più fortunato”

Antonio Zequila ancora contro Patrick Ray Pugliese. L’attore, in alcune foto postate su Instagram ha mandato delle frecciatine all’ex compagno di avventura del Grande Fratello Vip 2020. Probabilmente Zequila non ha mai accettato la sconfitta al televoto con Patrick e continua ancora ad attaccarlo sul suo aspetto fisico.

Zequila replica alla diretta IG di Patrick e Pasquale con delle frecciatine: “palla di lardo”

Ma cosa è successo nel dettaglio? Vediamo di saperne di più. Dopo la puntata finale del Grande Fratello Vip 2020 che ha incoronato vincitrice Paola di Benedetto, Patrick, ha fatto una diretta Instagram con il suo caro amico ed ex gieffino Pasquale Laricchia.

I due in modo non troppo velato hanno parlato anche di Antonio Zequila e proprio Patrick lo ha definito “complessato, per nulla interessante e decisamente poco intelligente”.

Sappiamo che fra i due i rapporti sono partiti benissimo nella casa del GFVip ma poi si sono irrimediabilmente deteriorati quando Patrick e Paolo hanno deciso di mandare Zequila al televoto, che poi ha perso.

Ma se Patrick e Pasquale si sono lungamente soffermati su Zequila, non è mancata la replica sibillina dell’attore attraverso dei post Instagram in cui si fa riferimento sempre all’aspetto fisico di Pugliese che non esibisce addominali scolpiti ma qualche chiletto di troppo.

I post IG di Anotnio Zequila contro Patrick Ray Pugliese

Insomma, il bell’Antonio ne ha per tutti: ha accusato a ruota un po’ tutti gli ex compagni di avventura per poi chiedere repentinamente scusa ma stavolta la querelle con Patrick pare non avere fine. L’attore ha infatti postato delle foto sul suo profilo Instagram che sembrano delle vere e proprie frecciatine dirette a Patrick e sempre sul suo aspetto fisico appesantito dai chili di troppo.

In un primo scatto pubblicato, c’è il mitico Totò di cui Zequila è un grande estimatore con la seguente didascalia: “Il grande Totò asseriva….”viva l’ignorantita”….a buon intenditor poche parole…..per provare pena per qualcuno…devi prima esistere ….perlomeno all’anagrafe…”

Insomma, Antonio Zequila considera Patrick meno di niente se pensa che per provare pena per qualcuno devi prima esistere!! Ma vogliamo sottolineare che in nessun post l’attore fa il nome di Patrick ma il richiamo con le cose dette da Pasquale e Patrick con le foto postate è inequivocabile. Si prosegue poi con una foto di Stanlio e Onlio.

Ovviamente l’allusione è al numero delle volte in cui Patrick ha partecipato al reality targato Endemol e non ha mai vinto!! E la terza è rappresentata dal grande Charlie Chaplin la cui didascalia dice: “Prima di pronunciare epiteti che ne ignori il significato…frequenta una scuola serale per colmare l’ignorantita’….che ti contraddistingue …io sorrido sempre alla vita …perché un giorno senza un sorriso è un giorno perso……ad maiora”.

Patrick ancora vittima di Body Shaming da parte di Antonio Zequila

Ed infine ciliegina sulla torta- si fa per dire- l’ennesima stoccata sull’aspetto fisico dell’ex gieffino. E’ stata postata infatti la foto del soldato “palla di lardo” in cui ingurgita un dolce intero, con questa didascalia: “Il soldato “palla di lardo”…riprovaci….magari la quarta volta sarai più fortunato…..per aspera ad astra…