GF Vip 2020: Rosalinda Cannavò ha dei dubbi sul suo fidanzato. E’ crisi fra i due? | Video Mediaset

Rosalinda Cannavò parlando con la sua grande amica Dayane Mello, manifesta dei dubbi sul suo attuale rapporto di fidanzamento con Giuliano. Sente di essere profondamente cambiata da questa esperienza e teme che il rapporto con il suo fidanzato Giuliano posa avere avuto degli scossoni. In effetti la Cannavò non ha tutti i torti, perchè pare che il suo fidanzato Giuliano abbia smesso di Seguirla su Instagram. La concorrente teme che il fidanzato possa dirle: “Questo non va bene, questo lo hai fatto male, questo non lo dovevi fare”. La Cannavò non è più disposta a sopportare nessuna critica, perchè ha fatto sempre ciò che sentiva. Ecco Il Video Mediaset.

