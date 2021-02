GF Vip 2021: Maria Teresa Ruta isolata dal gruppo “fa le sceneggiate” | Video Mediaset

Maria Teresa Ruta di recente si sente esclusa e ignorata dai concorrenti nella Casa, i suoi compagni esprimono la loro opinione affermando che la giornalista calca la mano su determinate cose. Insomma a detta di Samantha così come di Rosalinda: “Fa le sceneggiate” per avere più attenzioni e il favore del pubblico. Anche Zelletta le dice: “Maria Teresa se ti alzi e qualcuno si siede nella tua sdraio, non è mancanza di rispetto nei tuoi confronti. Succede, non c’è la prenotazione è questione di momenti, alcuni vanno via, altri si siedono, non ci si pensa che la sdraio è “tua”. La Ruta dal canto sua che ad ogni modo ne ha superato 21 di nomination. Ecco Il Video Mediaset.

