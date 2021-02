GF Vip 2021, Pierpaolo Pretelli contro Giulia Salemi nel dopo puntata: “Non hai fatto un gioco di squadra” | Video Mediaset

Pierpaolo Pretelli, in sauna con Maria Teresa, Andrea Zelletta e Giulia Salemi, critica quest’ultima per non aver preso le sue difese durante l’attacco di Tommaso nei suoi confronti. “Tu hai in mente solo quello che hai fatto tu per me, non quello che ho fatto io per te. Sono cinque mesi che sto qua e mi dicono che non prendo posizione, zerbino e tutto quanto. È una cosa per cui ho sofferto, sai che ci sono stato male. Almeno una parola tua, che mi conosci e sai che per te mi espongo. Prima non lo facevo perché o non ce n’era modo o non me ne fregava un cavolo. Tu, invece, non hai giocato di squadra. Punto. Questo è il mio pensiero”. Ecco Il Video Mediaset.

