GF Vip 2021: Pierpaolo Pretelli faccia a faccia con la mamma e il fratello, e poi anche con Giulia Salemi | Video Mediaset

Pierpaolo Pretelli faccia a faccia la mamma e il fratello in merito alla sua relazione all’interno della Casa con Giulia Salemi. E’ noto ormai che la famiglia dell’ex velino non vede di buon occhio la relazione con l’influencer Giulia Salemi, preferendole da sempre Elisabetta Gregoraci. Tuttavia stasera sia il fratello Giulio che la Mamma Margherita chiedono scusa a Giulia e augurano al figlio e all’influencer di essere felici. All’inizio è il turno di Giulio che compare nella Glass Room e il ragazzo chiede scusa a Giulia dicendole che avrà modo di capire che è stato tutto un equivoco e che approvano la loro relazione.

Poi nel giardino del Cucurio, è il turno della mamma di Pierpaolo, Margherita, che chiede scusa in primis a Pierpaolo dicendogli: “Ti chiedo scusa, ma l’ho fatto solo per amore. Voi figli siete la cosa più importante per me”. E poi c’è la presentazione con Giulia. Le due donne si scambiano i soliti convenevoli ripromettendosi di conoscersi fuori. Ecco il Video Mediaset.

