GF VIP 4, Antonio Zequila e le ex: spunta Eva Robin’s | Video Mediaset

Antonio Zequila e le sue ex. A Mattino Cinque si parla dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2020 che ha visto entrare nella casa una delle ex del bell’Antonio. Si tratta di Eva Robin’s, attrice e icona trasgressiva, che entrata nella casa rivolgendosi a Zequila dice: “una valanga di anni che non ci vediamo, mi troverai anche un po’ invecchiata. Sono un po’ piccata,. forse non sono degna della tua lista di donne?”. Er Mutanda, una volta frizzato, non nasconde il flirt: “L’ho citata più di una volta forse i giornali l’hanno omessa”.

Ecco il video Mediaset dell’incontro tra Antonio Zequila e Eva Robin’s al GF VIP 2020.

