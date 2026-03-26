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Gf Vip, Adinolfi contro Ibiza Altea: “Grave bestemmiare, Mediaset intervenga”
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Gf Vip, Adinolfi contro Ibiza Altea: “Grave bestemmiare, Mediaset intervenga”

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(Adnkronos) –
Mario Adinolfi invita Mediaset a prendere proveddimenti contro la concorrente Ibiza Altea che nella notte tra domenica e lunedì davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip “ha nitidamente bestemmiato, rendendosene anche conto. Ho fatto parte qualche mese fa del cast dell’Isola dei Famosi e so bene che per regolamento e per contratto la bestemmia in diretta comporta l’immediata espulsione del partecipante dal reality”. Queste le parole all’Adnkronos di Mario Adinolfi, presidente del Popolo della Famiglia. “Silvio Berlusconi ha fatto sempre rispettare rigorosamente questa regola”, scandisce Adinolfi, stigmatizzando l’atteggiamento “della ridanciana conduttrice Ilary Blasi e la solitamente puntuta Selvaggia Lucarelli, insieme al resto del cast”. 

“Come Popolo della Famiglia troviamo grave ignorare la bestemmia di Ibiza Altea -aggiunge ancora Adinolfi- che offende i sentimenti religiosi profondi di buona parte del popolo italiano ed è ancora più grave tentare di seppellire l’episodio fingendo di ignorarlo quando sono stati decine i personaggi espulsi dal contesto televisivo per analogo comportamento, tutti maschi”. Per il leader del Popolo della Famiglia “ritenere meno colpevole una donna di colore appare una scivolata del politicamente corretto, persino irrispettosa nei confronti della stessa Ibiza Altea”.  

“Chiediamo dunque che nella prossima puntata del GF Vip l’azienda Mediaset prenda provvedimenti modificando gli ordini al team autorale e ai commentatori, restituendo libertà di caustica parola” a “Selvaggia Lucarelli e anche alla mia collega Cesara Buonamici che certamente non vorrà coprire con il suo silenzio tale increscioso episodio”, conclude Adinolfi. 

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