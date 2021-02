GF Vip: confronto in diretta tra Tommaso Zorzi e Dayane Mello nel corso della Semifinale | Video Mediaset

Dopo la puntata di lunedì Tommaso Zorzi si è espresso negativamente nei confronti di Dayane Mello. I due vip, Tommaso Zorzi e Dayane Mello si confrontano in Mistery Room e si parla di rispetto e di innamoramento. Zorzi non crede che la Mello sia veramente innamorata di Rosalinda Cannavò come ha confessato nella scorsa puntata. Dayane si giustifica dicendo che lei l’ha voluto veramente bene a Rosalinda, ma poi non è andata oltre per proteggere sua figlia e il suo privato.

Il web ha reagito malissimo alle parole di Tommaso contro Dayane e alla dichiarazione che lei ha esternato verso Rosalinda. Insomma, Zorzi non crede a nulla e non crede a questo supposto sentimento della Mello per Rosalinda, ma il web lo ha condannato. E’ amore è amicizia? Ecco il Video Mediaset.

