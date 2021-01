GF Vip: I fan brasiliani di Dayane Mello segnalano i profili dei parenti dei vipponi. E’ bufera social

Molto caos in queste ore sui social a causa dei fan brasiliani di Dayane Mello che stanno segnalando i profili di Francesco Oppini e il marito di Stefania Orlando, che è stato costretto a chiudere il profilo Twitter.

I fans brasiliani segnalano i profili di Oppini e Simone Gianlorenzi, marito della Orlando

Ebbene, già vi avevamo parlato dei voti truccati che arrivano dal brasile in favore della modella Dayane Mello e che risulta sempre prima nel televoto e la più amata della Casa, benché i suoi atteggiamenti e i suoi modi di fare non piacciano ai più, sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello Vip.

Ma cosa è successo in queste ultime ore: i fans brasiliani, segnalano i profili di Oppini e Simone Gianlorenzi, marito della Orlando che è stato costretto a chiudere il profilo Twitter, per i troppi insulti e addirittura minacce.

GF Vip, Il pubblico brasiliano minaccia i profili dei nostri vip: il web insorge

Di certo questa è una situazione ingestibile e inaccettabile, tanto che il popolo del web è in rivolta e in subbuglio. E’ ormai chiaro come il sole che a sostenere la Mello non siano solo fans italiani ma gran parte dei voti e del sostegno arriva proprio dalla sua terra d’origine, il Brasile.

Lo stesso conduttore Alfonso Signorini in merito alla questione affermò che non era lui ad occuparsene ma c’era la produzione che stava valutando la situazione, che ora tuttavia pare scappare di mano.

I fans brasiliani a sostegno della Mello insultano e minacciano Oppini e Zorzi

Di certo se si arriva alle minacce si perde tutto lo spirito del gioco che nella sua essenza dovrebbe veicolare solo leggerezza e un sano divertimento, condito da qualche pillola di trash.

Il problema non è certamente Mediaset, che non ha nessuna colpa ma il pubblico brasiliano che vota con account falsi la loro connazionale arrivando a dare 600 voti da un solo profilo.

Una pagina Instagram brasiliana di 17 mila follower a sostegno della Mello

La situazione si è complicata perchè una pagina Intagram brasiliana Hugo Gloss, che conta quasi 17 milioni di followers, ha appoggiato pubblicamente la Mello.

Naturalmente il pubblico italiano non ci sta e si è indignato parecchio per questa scorrettezza, tanto da lanciare l’ hashtag su Twitter contro il televoto truccato #TELEVOTOTRUCCATOGFVIP.

Insomma, la situazione è veramente pesante, il marito dell’Orlando, Simone Gianlorenzi, costretto a chiudere il profilo Twitter per gli insulti alla moglie – ora riaperto per combattere gli haters – Francesco Oppini costretto a cancellare dei post a sostegno di Zorzi per i troppi insulti e infine Gaia, la sorella di Tommaso, informa che lei e la sua famiglia vengono costantemente insultati perchè il fratello è amico di Oppini che a dire delle brasiliane è un maschilista offensivo.

Come andrà a finire? Lunedì 4 gennaio nel corso della 31° puntata del reality ne sapremo di più.

continua a leggere sul sito di riferimento