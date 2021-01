GF Vip: la rosa della pace di Maria Teresa Ruta a Cecilia Capriotti dopo la lite | Video Mediaset

Maria Teresa Ruta, dopo il crollo emotivo in diretta, uno sclero in piena regola trova un punto d’incontro con la Capriotti e le due tra le lacrime fanno pace. Dopo una spiacevole incomprensione, torna il sereno tra Cecilia e Maria Teresa che si sciolgono in un abbraccio conciliatore.

Prima di andare a dormire, la Ruta poggia una rosa rossa sul letto di Cecilia Capriotti, la profuma con le sue essenze e poi l’adagia sul letto. E’ un segno di pace distensivo, un regalo che l’attrice gradisce molto e che ricambia con un completino intimo. Ecco Il Video Mediaset.

