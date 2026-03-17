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Gf Vip, Lucarelli contro Todaro: il botta e risposta (e la frecciata dal passato)
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Gf Vip, Lucarelli contro Todaro: il botta e risposta (e la frecciata dal passato)

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Selvaggia Lucarelli contro Raimondo Todaro. È bastato un primo collegamento tra la Casa del Grande Fratello Vip, oggi nella prima puntata dello show su Canale 5, e lo studio per riaccendere le tensioni tra il concorrente e l’opinionista.  

I dissapori tra i due risalgono ai tempi di Ballando con le stelle quando lui vestiva i panni di maestro di ballo e Lucarelli quelli di giurata. Proprio in quell’occasione sono nate le prime incomprensioni mai del tutto chiarite.  

Lucarelli ha accusato Todaro di non averla mai salutata in questi anni tra i corridoi della Rai, confermando che tra i due non c’è mai stato feeling. Versione confermata anche dall’opinionista Cesara Buonamici.  

Il ballerino ha replicato spiegando di voler risultare serio e formale: “Non l’ho fatto per educazione, mi sembra brutto salutare come se volessi comprare i vostri giudizi”. Immediata la controreplica di Lucarelli che lo ha stuzzicato: “Ah quindi lo hai fatto per eccesso di educazione, non per maleducazione”.  

Lucarelli ha poi ricordato le critiche del passato diventando più pungente: “Hai sempre detto che ti giudicavo nel ballo senza sapere una cippa. Quest’anno ti gudicherò io su una cosa su cui tu non sai niente: te stesso”. 

A stemperare il clima ci ha pensato la conduttrice Ilary Blasi: “Raimondo, dai ti conveniva salutarla”. “Piuttosto che un saluto finto preferisco non salutarla”, ha sottolineato il concorrente confermando che tra i due non scorre buon sangue.  

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