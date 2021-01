GF Vip, Pierpaolo Pretelli, parla Ariadna Romero: “Mi ha lasciato con un SMS”

La storia tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sta infiammando il popolo del Web e tutti coloro che seguono Il GF vip. Nel bene e nel male, questi due ragazzi sono parecchio messi in discussione dai fans. Alcuni li amano incondizionatamente per la loro freschezza e per l’amore che sta nascendo tra loro, altri li detestano perché è ancora vivo il ricordo di Elisabetta Gregoraci, e le “Gregorelle – Fan” non accettano la nuova arrivata.

Ariadna Romero rompe il Silenzio sulla rottura con Pierpaolo Pretelli: “Mi ha lasciato con un sms”

Ospite di Casa Chi, il programma di Alfonso Signorini sul web, c’è sta la ex compagna di Pierpaolo Pretelli, la bellissima e dolcissima Ariadna Romero, madre di suo figlio Leonardo. La donna ha raccontato del rapporto con Pierpaolo e ha rivelato il motivo della loro rottura e come si sono lasciati.

“Con Pierpaolo abbiamo avuto una storia d’amore bellissima. Quando è finito l’amore, visto che abbiamo un bambino, per me lui è rimasto famiglia. Lo stesso vale per lui. Quando mi ha visto al Grande Fratello ha visto una spalla, ma non penso sia innamorato di me, come io non lo sono di lui“.

Ma la modella non si limita a questo ma prosegue con le sue dichiarazioni sull’ex, ammettendo che è stata lasciata con un Sms. Entra nei particolari della sua storia e dice che Pierpaolo sicuramente non è innamorata di Lei, così come lei non è innamorata di lui.

L’addio di Pierpaolo Pretelli con un sms

La Romero, ha raccontato anche della modalità usata dall’ex velino per lasciarla, un sms:

“Tra me Pierpaolo cosa non ha funzionato? Non c’è stato un tradimento, però… noi ci siamo lasciati a maggio ed io sono andata a Miami e ho stampato tutte le nostre foto e l’ho aspettato a casa ed alla fine ho scritto una lettera per lui. Sono partita e mentre ero là abbiamo avuto una discussione molto brutta e gli ho detto di non lasciarsi condizionare dagli altri ma purtroppo l’ha fatto. Dopo questa litigata lui mi ha mandato un messaggio lasciandomi, o meglio, dal telefono della fidanzata di un suo amico, e mi si è rotto il mondo.

Dopo mesi è venuto a trovarmi a Miami ad agosto e abbiamo riprovato e ci siamo trovati, abbiamo dormito insieme ma prima di partire lui mi dice di avere firmato un contratto per andare a Temptation Island e lui è andato. Quando mi ha detto questa cosa io sono andata a Cuba perché stavo veramente male.”

La partecipazione a Uomini e Donne: ennesima crisi

La richiesta di tornare insieme, la voglia di superare la crisi, ma lui ne combina un’altra: decide di partecipare al programma televisivo di Maria De Filippi, Uomini e Donne:

“Quando ha finito Temptation lui mi ha supplicato di tornare. Torno a Cuba a settembre e lui va a fare Uomini e Donne. Come uomo non lo voglio nella mia vita ma come persona e padre è meraviglioso. Durante il lockdown mi ha corteggiato da zero. Io sono felice che lui abbia un rapporto familiare con me, lui è il papà di mio figlio e fare qualsiasi cosa per avere una famiglia anche da separati. Tengo troppo a tutelare mio figlio e Pierpaolo Pretelli è la sua famiglia e loro sono la mia priorità.

Certo Pretelli è parecchio instabile sentimentalmente, nel senso che forse la mamma non ha tutti i torti a dirgli di andarci con i piedi di piombo perché è parecchio immaturo. Insomma, da suo modo di fare e dalle parole di Ariadna Romero si evince che è forse innamorato dell’amore ma che non riesce ad amare fino in fondo.

Cosa ne pensate?

