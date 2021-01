GF Vip: Samantha De Grenet contro il progetto artistico di Maria Teresa Ruta: “Ho capito che non le sono simpatica” | Video Mediaset

Maria Teresa Ruta, da vera presenzialista di questa edizione del GF vip, non accetta che le idee degli altri possano passare al vaglio degli altri concorrenti, ed essere valutate come possibili. Per il progetto artistico da dare in beneficienza la Ruta propone di dipingere sulla tela, le impronte dei piedi di un concorrente, e le impronte delle mani, di tutti gli altri. I gieffini accolgono l’idea con non troppo entusiasmo, e la De Grenet propone la sua idea: realizzare l’occhio del GF con alcune parti del corpo dei concorrenti, bocca, orecchie, mani, piedi, naso… Subito la Ruta, con acidità risponde: “Facciamo un pò di Body painting, qualcuno si mette con le tette al vento”. Insomma le due concorrenti hanno idee differenti riguardo all’opera, e Maria Teresa sembra proprio infastidita dall’ulteriore proposta di Samantha, che sottolinea anche Tommaso Zorzi. Ecco Il Video Mediaset.

