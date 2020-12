GF Vip, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi si chiariscono: “Mi dispiace” | Video Mediaset

Finalmente Stefania Orlando e Tommaso Zorzi si chiariscono, e l’influencer chiede scusa alla conduttrice: “Mi dispiace”. I due concorrenti, tornano ad essere la coppia di amici che tutti conoscono. La Orlando non ha gradito che il suo amico Tommaso ripetesse quelle parola, psicopatica, che l’aveva già ferita in precedenza: “Tommaso tu l’hai detta di proposito, sapendo che avresti toccato un interruttore che mi avrebbe fatto arrabbiare”. Zorzi replica: “Stefania no, era una battuta non te lo avrei mai detto se non ci fosse stato un precedente. Non te l’ho detto di sana pianta, come ha fatto Samantha. Io ne ho una per tutti e cento per me, sono il primo che mi prendo per il culo”. Ecco Il Video Mediaset.

