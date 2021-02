GF Vip: Tommaso Zorzi conduce l’ultima puntata del “TZ Late show”, in diretta su Mediaset Extra | Video

Come ogni mercoledì sera torna l’appuntamento con il GF Vip Late show, al cui timone ritroviamo Tommaso Zorzi, mattatore di questa edizione e terzo finalista del reality di canale 5. Questo è l’ultimo appuntamento con il TZ late show, in quanto lunedì primo marzo il reality targato Endemol chiude i battenti, dopo quasi sei mesi di lunga programmazione. I concorrenti entrati il 14 settembre, sono ormai stremati da questi lunghi mesi di reclusione lontano dai loro affetti e dalle loro abitudini. La puntata del mercoledì sera con lo show di Zorzi è una boccata d’aria fresca per il pubblico, soprattutto quello social che manda in tendenza l’hashtag #TZLATESHOW, e per gli stessi concorrenti che hanno modo di rilassarsi e divertirsi, tra giochi, quiz, gag e battute. Ecco Il Video Mediaset.

