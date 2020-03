Dopo l’eliminazione al Gf Vip 4, Valeria Marini ha chiarito, in una nuova intervista a Live – Non è la D’Urso, la questione del tampone fatto o non fatto in tempi di Covid-19 prima di entrare nella Casa. “Ho fatto un tampone faringeo perché soffro un po’ con la gola. Pensavo fosse il tampone del Coronavirus, invece era un tampone faringeo” le parole pronunciate dalla showgirl in diretta tv su Canale 5. Ecco il video da Mediaset Play.

