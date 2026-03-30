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GfVip, Adriana Volpe su tutte le furie: “Se volete questi contenuti, mandatemi via”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

GfVip, Adriana Volpe su tutte le furie: “Se volete questi contenuti, mandatemi via”

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(Adnkronos) –
Inzio di fuoco al Grande Fratello Vip. Nel corso della puntata di oggi, lunedì 30 marzo, è andato in scena un acceso scontro tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia da una parte e Adriana Volpe dall’altra. La discussione, che si trascina ormai da giorni, ruota attorno agli assorbenti disponibili nella Casa. Tuttavia, il confronto ha assunto rapidamente un’altra faccia della medaglia, che tocca corde più personali e sensibili.  

Adriana Volpe in puntata ha spiegato di aver avvertito una profonda mancanza di rispetto, come donna e come mamma, per essere stata presa in giro dalle altre due concorrenti. Secondo la conduttrice, infatti, Mussolini e Elia avrebbero ironizzato sulla sua età, insinuando che non fosse più nella fase della vita in cui non si ha il ciclo mestruale.  

“Vergognati, mi hai umiliata come donna e come mamma”, ha urlato Volpe contro Mussolini in diretta. “Sei una vipera”, ha continuato, facendo poi un appello al Grande Fratello: “Mandatemi fuori se questo è il contenuto che volete fare”. 

A prendere le difese di Volpe ci ha pensato Selvaggia Lucarelli. L’opinionista ha rimproverato le due concorrenti invitandole a riflettere e a chiedere scusa: “La questione del ciclo è più delicata di come stanno facendo passare loro due. Stavano alludendo al fatto che Adriana non lo abbia più, toccando una fase sensibile della vita di una donna. Non lanciate il sasso e poi ritirate la mano”.  

“Adriana è una signora – ha continuato Lucarelli – è un tema delicato, difficile per una donna da affrontare. Io al posto vostro chiederei scusa. Da donna, siete state molto indelicate”. 

Discorso condiviso pienamente da Volpe che ha ringraziato Lucarelli per aver compreso il suo dispiacere.  

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