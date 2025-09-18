giovedì, 18 Settembre , 25

ghazi-hamad-riappare-in-tv:-ero-a-doha-quando-israele-ha-attaccato
Ghazi Hamad riappare in tv: ero a Doha quando Israele ha attaccato

Ghazi Hamad riappare in tv: ero a Doha quando Israele ha attaccato

Video NewsGhazi Hamad riappare in tv: ero a Doha quando Israele ha attaccato
Redazione-web
Di Redazione-web

Il dirigente di Hamas racconta il bombardamento contro sede negoziati

Doha, 18 set. (askanews) – Ghazi Hamad, uno dei principali leader di Hamas, è apparso in un’intervista in diretta sul canale qatariota Al Jazeera, diventando la prima figura di spicco del movimento islamista palestinese a riemergere dopo l’attacco israeliano a Doha del 9 settembre rivolto proprio a colpire i dirigenti di Hamas impegnati nei colloqui per un cessate il fuoco. “Stavamo discutendo la proposta americana con la delegazione negoziale quando abbiamo improvvisamente sentito il rumore di un intenso bombardamento”, ha raccontato.”La situazione era spaventosa, i bombardamenti erano intensi, i missili cadevano uno dopo l’altro, senza sosta: circa 12 missili in meno di un minuto”, ha concluso.

