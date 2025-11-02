ghiglia-diffida-‘report’-per-la-puntata-di-questa-sera,-ranucci:-“tenta-di-mettere-un-bavaglio”

ROMA – “Quello che tenta di fare è mettere un bavaglio. È interruzione di servizio pubblico”. Così, Sigfrido Ranucci replica, attraverso La Repubblica, alla diffida inviata alla Rai da Agostino Ghiglia, membro del Garante per la Privacy, per bloccare la messa in onda di un servizio relativo al caso Sangiuliano, nella puntata di questa sera di Report. Critiche le opposizioni, che chiedono le dimissioni di Ghiglia.

BONELLI: SIAMO ALLA CENSURA, GHIGLIA SI DIMETTA

“La diffida di Agostino Ghiglia, membro del

Garante della Privacy, contro Report è un fatto gravissimo, un

atto che rappresenta l’ennesimo tentativo di mettere a tacere la

libera informazione. Siamo alla censura. La diffida è la

dimostrazione che non si vuole far conoscere la verità agli

italiani a partire dal ruolo di FDI e dei partiti di governo

nella vicenda che ha portato l’authority a sanzionare Report. La

diffida odierna rappresenta un precedente pericoloso: se le

inchieste giornalistiche che sollevano questioni scomode possono

essere bloccate preventivamente, viene meno una parte essenziale

del nostro sistema di controllo e garanzia. Il Garante della

Privacy non può trasformarsi in uno strumento di intimidazione

contro chi fa giornalismo, Ghiglia e tutti i vertici

dell’authority devono dimettersi immediatamente”. Così Angelo

Bonelli, deputato Avs e co-portavoce di Europa Verde.

M5S: DA GHIGLIA COMPORTAMENTO INACCETTABILE, DIMISSIONI SUBITO

“Ci aspettiamo che Agostino Ghiglia si

dimetta immediatamente da un ruolo che evidentemente non ricopre

con disciplina e onore ma come mero esecutore degli ordini di un

partito, Fratelli d’Italia, andando così contro l’interesse

pubblico. Il tentativo del membro dell’Autorità Garante per la

Privacy di fermare la puntata di stasera di Report è la ciliegina

sulla torta dopo giorni di bugie e omissioni sui suoi rapporti

con Arianna Meloni, capo segreteria di FdI e sorella della

premier. Un comportamento inaccettabile che trasforma l’Authority

in un tribunale politico, un sonoro schiaffo alla democrazia.

Adesso basta, lasci subito”. Lo affermano i parlamentari del M5S

nelle commissioni Cultura di Camera e Senato.

RUOTOLO (PD): REPORT VADA IN ONDA STASERA

“Ci provano in tutti i modi a bloccare

Report. Mi auguro che vada in onda su Rai Tre, stasera, come

previsto e che il tentativo di bloccare la messa in onda sia

vano. Come possiamo fidarci di un’Autorità di garanzia dopo le

anticipazioni della puntata di Report? No, non possiamo fidarci.

Ogni sentenza, ogni provvedimento dell’Autorità per la Privacy

sarà da oggi segnato da un’ombra: non sapremo più se le decisioni

sono state prese nel pieno della trasparenza e dell’indipendenza,

o dopo essersi consultati con il partito di riferimento, in

questo caso Fratelli d’Italia, il partito della presidente del

Consiglio Giorgia Meloni. Lo scandalo che coinvolge Agostino

Ghiglia, ex esponente di Alleanza Nazionale nominato proprio dal

governo Meloni, è uno spartiacque.

La sanzione inflitta a Report, il programma che ha documentato

abusi di potere e opacità del potere politico, è diventata oggi

il simbolo di un conflitto d’interessi intollerabile. E oggi lo

stesso Ghiglia tenta addirittura di diffidare Report dalla messa

in onda della puntata, nel tentativo di fermare l’informazione e

di mettere un bavaglio al servizio pubblico. Come ha denunciato

Sigfrido Ranucci, ‘quello che tenta di fare Ghiglia è mettere un

bavaglio’. È gravissimo, si tratta di interruzione di servizio

pubblico. Un’Autorità di garanzia deve essere terza,

indipendente, credibile. Qui non c’è più nulla di tutto questo.

Chi è coinvolto deve trarre le conseguenze: le dimissioni sono

l’unica via per restituire un minimo di fiducia nelle istituzioni

e nella democrazia”. Lo dice Sandro Ruotolo, responsabile

Informazione nella segreteria nazionale del Pd ed

europarlamentare.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it