ROMA (ITALPRESS) – “Leggeremo attentamente il protocollo della commissione medico-scientifica della Federcalcio, ma per noi pensare di ripartire con la situazione attuale e’ come scalare l’Everest. Il vagone della Serie C non reggerebbe la locomotiva: speriamo che la situazione sanitaria del Paese migliori e magari che vengano riviste anche le procedure necessarie per tornare in campo grazie agli sviluppi della scienza”. Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli spiega cosi’ all’Italpress la posizione della Serie C in merito alla possibile ripartenza del calcio italiano a maggio. Nella riunione di mercoledi’ scorso con la commissione medico-scientifica, durante la quale si e’ discusso del protocollo da seguire per garantire la salute di tutti i protagonisti alla ripresa degli allenamenti,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Ghirelli “Ora Serie C non puo’ ripartire, speriamo situazione migliori” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento