‘ghost’-torna-al-cinema,-ma-solo-per-il-giorno-di-san-valentino

ROMA – Per San Valentino l’amore torna sul grande schermo in una delle sue forme più iconiche: ‘Ghost – Fantasma’, il film del 1990 diretto da Jerry Zucker, ritorna nelle sale cinematografiche in versione restaurata 4K come evento speciale solo per il 14 febbraio, offrendo al pubblico degli innamorati l’occasione di riscoprire una delle storie romantiche e più celebri della storia del cinema.

Protagonisti il compianto Patrick Swayze, Demi Moore e un’indimenticabile Whoopi Goldberg, premiata con l’Oscar per la sua interpretazione, Ghost è molto più di un film sentimentale: è un racconto che mescola amore, mistero, ironia e soprannaturale, riuscendo ancora oggi a parlare a generazioni diverse.

La trama è nota ma non per questo meno potente. Sam Wheat (Patrick Swayze) lavora in banca e convive felicemente in un loft a New York con la sua fidanzata Molly Jensen (Demi Moore), una promettente artista. I due giovani, follemente innamorati e prossimi al matrimonio, conducono una vita spensierata fino al giorno in cui i loro sogni vengono improvvisamente spezzati: una sera, mentre stanno tornando a casa dopo essere stati a teatro, vengono aggrediti da un rapinatore armato che, nel tentativo di derubarli, spara a Sam uccidendolo. Al defunto, però, viene permesso di restare sulla terra sotto forma di fantasma per sistemare gli affari in sospeso e per proteggere l’amata Molly, del tutto ignara del fatto che accanto a lei c’è sempre il vigile spirito di Sam. A metà tra il mondo dei vivi e quello dei morti, il ragazzo è intenzionato più di ogni altra cosa a fare luce sul suo omicidio. Pedinando il suo assassino, la vittima scopre che si tratta di un portoricano di nome Willy Lopez (Rick Aviles) che vive in un quartiere malfamato della città e che poco dopo l’omicidio ha provato anche a infiltrarsi nell’appartamento di Molly. Sam capisce che l’amore della sua vita si trova in pericolo, ma la condizione di fantasma gli impedisce di comunicare con lei. Per fortuna, però, lo spirito incrocia il suo cammino con quello di Oda Mae Brown (Whoopi Goldberg), sensitiva inizialmente ignara dei suoi stessi poteri, che riesce miracolosamente a vederlo e parlare con lui. Dopo qualche dubbio iniziale, la donna si lascia convincere da Sam ad aiutarlo a mettere in guarda la fidanzata e a smascherare il suo assassinio. Intanto Molly, verrà presto consolata da Carl Bruner (Tony Goldwyn), migliore amico e collega di Sam, che nasconde un segreto che potrebbe dare una spiegazione all’intera vicenda…

A più di trent’anni dall’uscita, il film conserva intatta la sua forza emotiva. La celebre scena del vaso di argilla sulle note di “Unchained Melody” dei Righteous Brothers è diventata un simbolo universale del cinema romantico, capace di attraversare epoche e linguaggi senza perdere intensità.

Qui la lista dei cinema dove sarà possibile vedere il film il giorno di San Valentino.

