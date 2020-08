Ghoulam, addio al Napoli: Wolverhampton o rescissione del contratto

L’esperienza di Faouzi Ghoulam al Napoli è giunta al capolinea. Dopo due gravi infortuni e tanti misteri sul suo mancato rientro in campo a pieno regime, l’avventura del terzino algerino in maglia azzurra si concluderà, probabilmente, a breve. Due le ipotesi per il suo futuro: trasferimento al Wolverhampton o rescissione del contratto che lo lega al Napoli. Lo riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Ghoulam lascerà il Napoli

Faouzi Ghoulam lascerà la maglia azzurra del Napoli per continuare la sua carriera altrove. Ne è certo il Corriere dello Sport che spiega le due soluzioni studiate dai partenopei per liberarsi dall’esoso ingaggio dell’algerino. Questi o verrà ceduto al Wolverhampton oppure si andrà verso le risoluzione anticipata del contratto. Un finale amaro per Ghoulam, il quale aveva fatto le fortune degli azzurri nella famosa catena di sinistra del Napoli di Sarri. Per lui sono stati fatali i due gravi infortuni degli scorsi anni che lo hanno stroncato nel momento più bello della sua carriera.

