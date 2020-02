Faouzi Ghoulam torna a riassaporare il campo. Finalmente. Sì, perché quel terzino che dominava sulla sinistra manca a tutti quanti per quanto aveva fatto vedere e c’è nostalgia nel cuore dei tifosi.

Ghoulam torna. Il rito prepartita

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/GhoulamFaouzi/status/1228976236308942848″]

Torna in campo, torna il rito nel giorno della gara. Il solito tweet, così normale ma così inusuale ormai. Ghoulam non gioca da tempo, ma c’è una grossa speranza nel cuore dei tifosi. Gattuso ieri ha deciso di lasciare fuori Allan dai convocati perché non si allenava in modo corretto, non come desidera il mister. Ecco allora che viene da domandarsi: Ghoulam quindi sta bene? Anche con Ancelotti veniva convocato, ma il calcio giocato poi era altra roba.

Adesso invece si conosce la mente di Gattuso: se si è convocati allora si sta bene, si può giocare. Non solo, si ha la rabbia giusta per spaccare il mondo. La convinzione di potercela fare. Forse serviva anche un po’ di lavoro di testa a Faouzi: il tempo sarà galantuomo. E prima o poi si saprà se il Napoli potrà contare veramente sull’algerino. Si ricomincia oggi.

CLICCA QUI PER SAPERE DELLE OFFERTE PER GHOULAM

The post Ghoulam assapora il campo: è carico. Il tweet dell’algerino appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento