Ghoulam: “Avevo troppa voglia di tornare in campo, felice per vittoria e assist”

Faouzi Ghoulam ha celebrato il suo ritorno in campo dopo 261 giorni sul proprio profilo Twitter. Il terzino azzurro è subentrato al 67esimo minuto al posto di Elseid Hysaj nel corso del match di campionato tra Verona e Napoli.

Ghoulam celebra il suo ritorno in campo

“Avevo troppa voglia di tornare in campo. Sono felice: per la vittoria, per la prestazione della squadra e per il mio assist. Avanti così”.

