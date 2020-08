Napoli | Il terzino azzurro Faouzi Ghoulam oggi ha pubblicato uno scatto su Instagram e sugli altri account social per raccomandare l’utilizzo della mascherina per limitare il contagio da coronavirus.

“Pensa sempre ai tuoi cari, proteggendo te stesso li proteggi”.

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/CD1YYwfhKEO/”]

Napoli, Ghoulam raccomanda di usare la mascherina

I contagi nel nostro paese non accennano a calare, anzi negli ultimi giorni hanno ripreso ad aumentare. Le vacanze hanno portato un incremento ai cosiddetti “contagi da rientro” nelle rispettive regioni, un problema particolarmente diffuso in Campania. Il bollettino con i dati sul coronavirus in Italia, aggiornati al 13 agosto: 523 nuovi casi e 6 decessi. La percentuale di contagi è sopra l’1% rispetto al giorno precedente in Sicilia, Sardegna e Molise.

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 252.235 persone (+523* rispetto a ieri, +0,2%; ieri +481) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste 35.231 sono decedute (+6; ieri +10) e sono state dimesse 202.923 (+226, +0,1%; ieri +236). Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 14.081 (+290, +2,1%; ieri +230); il conto sale a 252.235 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia, scrive l’edizione online del Corriere della Sera.

The post Ghoulam in giro con la mascherina: “Pensa ai tuoi cari, proteggi te stesso” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento