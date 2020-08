Ghoulam in partenza, spunta un altro profilo oltre a Reguilon: la situazione – Sky

Stando a quanto riferisce Sky Sport, il Napoli tornerà sul mercato solo dopo aver ceduto Faouzi Ghoulam. Due nomi caldi: Sergio Reguilon del Real Madrid e Nicolas Tagliafico dell’Ajax. Per entrambi sono stati avviati i primi contatti.

Ghoulam verso il Wolfsburg

La dirigenza del Napoli e il tecnico Gattuso sono in contatto continuo e l’argomento all’ordine del giorno è sempre il mercato. Le parti vogliono disegnare la squadra del futuro abbassando l’età media ed il monte ingaggi. Prima bisogna, però, vendere e poi ci si potrà concentrare sul mercato in entrata. Una pedina fondamentale si prepara ad essere Ghoulam la cui cessione è sempre più vicina.

L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto sul discorso terzini ed in particolare sul futuro del franco-algerino. É arrivato il via libera dell’allenatore alla cessione del calciatore che piace particolarmente al Wolfsburg. In queste ore, però, per il calciatore si sono fatti avanti anche alcuni club francesi. In caso di addio, la società partenopea non si troverà, però, impreparata in quanto sono diversi i nomi delle alternative. Il preferito della dirigenza partenopea resta Reguilon il cui costo, però, è pari a 25milioni di euro. Inoltre il Napoli ed il Real Madrid sono distanti sulla formula con gli spagnoli che vorrebbero vendere mentre i partenopei preferirebbero il prestito. Per questo motivo è pronta una nuova alternativa. Il ds degli azzurri, Cristiano Giuntoli continua a monitorare il nomi di Karbownik, 19 anni, del Legia Varsavia la cui valutazione è pari a 7 milioni di euro.

