Ghoulam in strada per donare cibo ai più bisognosi: il bellissimo gesto dell’algerino per Napoli. Il racconto

Tanta umanità nei gesti di Faouzi Ghoulam. L’algerino è tra i calciatori azzurri più attenti ai gesti di solidarietà e anche nel periodo di emergenza da coronavirus l’ha dimostrato.

Come racconta il Corriere dello Sport, l’algerino ha segnato il suo gol:

Splendido e forse anche di più, considerando i pericoli ingestibili del nemico invisibile di nome Covid-19: martedì, dicevamo, Ghoulam è sceso in strada insieme con Mohamed Hasayen, presidente dell’associazione “Dialogo, Convivenza e Pace”, per distribuire cibo e altri beni primari a persone che di questi tempi, evidentemente, fanno fatica anche a mangiare.

Il gesto di Ghoulam per Napoli

Dopo oltre 50 giorni di confinamento, comincia a farsi sentire la ripercussione economica dell’isolamento obbligatorio. Per molti è difficile andare avanti giorno dopo giorno e Ghoulam, consapevole della sua posizione privilegiata, ha voluto dare una mano. Un gesto che denota la sua sensibilità e la sua umanità. L’algerino è sceso in strada in prima persona, chiaramente con mascherina, guanti e via a regalare pacchi e sorrisi alla gente.

