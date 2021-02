Ghoulam risponde ad un tifoso: “Non ho fatto nessuna festa di compleanno, prima di parlare informati”

Faouzi Ghoulam, terzino del Napoli, risultato positivo al COVID-19 quest’oggi ha risposto sotto al suo post su Instagram ad un tifoso, che lo accusava di aver fatto una festa per il suo compleanno qualche giorno fa.

Ghoulam risponde ad un tifoso

“Scusami però prima di parlare informati bene, non ho fatto una festa di compleanno perché non sono il tipo che festeggia il proprio compleanno, poi visto il momento ancora peggio”, è quanto scritto dal terzino algerino. Che poi chiarisce ancora meglio rispondendo ad un altro tifoso: “Meglio dare spiegazioni perché queste cose purtroppo sono importanti e sono sempre stato responsabile sia nei momenti buoni che quelli brutti. Questo è essere uomo”. In allegato la foto del suo intervento.

