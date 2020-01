Ghoulam sui social in occasione dell’HugDay: il franco-algerino immortalato con Mertens

Il Napoli si ritrova con spinose questioni da risolvere in questa stagione. Questioni non solo legate alle palesi difficoltà registrate in campo ma anche alla condizione fisica di alcuni calciatori. Fermo ormai da tempo ai box c’è il difensore dei partenopei, Kalidou Koulibaly, ma sembrerebbe non essere positiva nemmeno la posizione del terzino Ghoulam. Il calciatore, all’inizio di questa stagione, sembrava essersi ripreso dai guai fisici che lo avevano tenuto fuori dai giochi per più di un anno. Sono, però, ormai mesi che non riesce a scendere in campo per una gara da titolare e tale situazione rischia di mettere a rischio anche il futuro con la maglia azzurra. Una situazione in bilico difficile da sbloccare vista la carenza di offerte per il calciatore.

Il post

Il terzino del Napoli, Faouzi Ghoulam, resta ancora un calciatore della società azzurra nonostante le voci di mercato e la posizione in bilico. Lo dimostrano alcune immagini pubblicate dal franco-algerino sui social in occasione della giornata mondiale dedicata all’abbraccio. Il calciatore ha diramato alcune foto che lo vedono in compagnia della squadra ed, in particolare, dell’attaccante belga Mertens.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/GhoulamFaouzi/status/1219622854163124224″]

