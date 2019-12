Ghoulam torna a disposizione per Napoli-Inter: il futuro è in bilico

Faouzi Ghoulam è divenuto quasi un oggetto misterioso. Continui problemi fisici, mancate convocazioni e allenamenti a parte. Cosa è successo al terzino che con la maglia del Napoli si avviava a diventare uno dei più forti d’Europa? Presto dovrebbe tornare – definitivamente, si spera – a disposizione, ma il suo futuro non è più azzurro come in passato.

Il Mattino – Ghoulam rientra, ma il futuro è in bilico

L’allenatore Gennaro Gattuso ed il club faranno una valutazione su Ghoulam, che tornerà a disposizione per Napoli-Inter (gara in programma il 6 gennaio). Il terzino algerino non aveva convinto Ancelotti in questi primi mesi di stagione a causa di una condizione fisica poco ottimale. Si sono aggiunti poi i problemi muscolari a diminuire ulteriormente il suo minutaggio in campo. A questo punto – sottolinea l’edizione odierna de Il Mattino – il Napoli è chiamato a decidere del suo futuro. Tenerlo fino al termine della stagione in corso oppure aprire ad una cessione già a gennaio? Lione e Marsiglia potrebbero muoversi per il ritorno in Ligue 1 del difensore.

Questo addio porterebbe ad un acquisto nel ruolo di terzino sinistro da alternare a Mario Rui. Oltre all’idea Ricardo Rodriguez, già allenato da Gattuso al Milan, c’è l’ipotesi (più complicata) Kolasinac dall’Arsenal. Per questo ultimo c’è da battere anche la concorrenza della Roma di Fonseca.

