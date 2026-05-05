giachetti-in-sciopero-della-fame-per-lo-“sblocco-immediato-della-commissione-vigilanza-rai”

ROMA – “In Italia siamo in una situazione fuorilegge non solo rispetto all’Europa ma anche alla Commissione parlamentare di Vigilanza, paralizzata da oltre venti mesi. E questo non è accettabile”. Lo ha detto Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, nel corso di una conferenza stampa convocata nella sede del partito a Roma.

“Sulla questione il Presidente della Repubblica è stato chiarissimo ma il suo appello alle istituzioni è caduto nel vuoto. Non possiamo lasciare che non abbia un seguito. Per dar corpo alle sue parole ho cominciato uno sciopero della fame. Con la mia iniziativa non violenta chiedo tre punti: lo sblocco immediato della Commissione Vigilanza Rai, la nomina del presidente della Rai e l’avvio della riforma della governance Rai in Commissione”, ha concluso.

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