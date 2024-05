giacomo-ponti-confermato-a-presidenza-di-italia-del-gusto

Matteo Zoppas (Ice) fa il suo ingresso come nuovocConsigliere

Roma, 27 mag. (askanews) – Giacomo Ponti, presidente dell’omonima società, è stato confermato al vertice di Italia del Gusto, il primo consorzio privato di imprese attive nel comparto alimentare e vinicolo italiano, che oggi rappresenta 30 aziende associate con un fatturato aggregato di 25 miliardi di euro. È quanto ha stabilito l’assemblea dell’associazione, svoltasi presso l’APE Parma Museo che sta ospitando la mostra Mare Nostrum promossa dall’azienda associata Delicius in occasione del suo 50esimo anniversario, che ha sancito la composizione del nuovo board consortile.

Il neo costituito Consiglio direttivo ha definito la conferma alla vicepresidenza di Alberto Auricchio, amministratore delegato della Gennaro Auricchio SpA, e di Gabriele Noberasco, presidente di Noberasco SpA, e l’ingresso in qualità di consigliere di Matteo Zoppas, attuale presidente dell’Agenzia ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane) e consigliere di amministrazione di Acqua Minerale San Benedetto SpA.

“La nomina a Presidente di Italia del Gusto per un nuovo mandato è un segno di rinnovata fiducia e stima da parte delle imprese che animano la nostra realtà associativa – ha detto Ponti – di cui sono orgoglioso. Desidero esprimere la mia gratitudine a coloro che hanno confermato la mia posizione di responsabilità. Sono fermamente determinato a svolgere questo ruolo mettendo a disposizione tutte le mie energie e competenze, con un approccio di collaborazione e ascolto verso tutti gli associati”.