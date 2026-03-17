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Giallini in ospedale dopo una caduta, stop alle riprese di ‘Rocco Schiavone’
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Giallini in ospedale dopo una caduta, stop alle riprese di ‘Rocco Schiavone’

Redazione-web
By Redazione-web

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(Adnkronos) – Incidente per Marco Giallini. L’attore romano, ad Aosta per le riprese della settima stagione della fiction Rai ‘Rocco Schiavone’, questa mattina si è infortunato a una gamba a seguito di una caduta in piazza Chanoux, poco dopo essere uscito dall’hotel in cui soggiorna.  

Giallini è stato trasportato in ambulanza all’ospedale ‘Parini’, dove sarebbe stato sottoposto a un intervento chirurgico per la frattura del femore. 

Nel frattempo, le riprese della fiction sono state interrotte e non è ancora chiaro quando potranno riprendere. 

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