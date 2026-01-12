giallo-a-san-pietro-a-patierno:-cane-muore-in-una-struttura-privata

Scattate le indagini da parte dei Carabinieri e dell’Azienda Sanitaria Locale

Una vicenda dai contorni ancora poco chiari ha scosso la mattinata del 9 gennaio 2026 nel quartiere di San Pietro a Patierno. Quella che doveva essere una tranquilla permanenza in una struttura privata per un animale d’affezione si è trasformata in un dramma per il proprietario, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e delle guardie zoofile.

Tutto ha inizio nella serata dell’8 gennaio, quando il proprietario del cane contatta le guardie zoofile per denunciare una situazione allarmante. L’uomo aveva affidato il proprio cane a una proprietà privata (dietro pagamento), dove erano presenti anche altri animali.

Tuttavia, al momento di andare a riprendere il proprio amico a quattro zampe, ha ricevuto versioni contrastanti dai gestori: prima gli è stato comunicato che il cane era scappato, poi, poco dopo, che l’animale era deceduto.

Sconcertato, l’uomo si è rivolto immediatamente alla Stazione dei Carabinieri di San Pietro a Patierno, i quali hanno programmato un sopralluogo per la mattina successiva, suggerendo il coinvolgimento delle guardie zoofile per il supporto tecnico.

Il 9 gennaio, una squadra composta da cinque operatori si è presentata presso il comando dei Carabinieri. Tra i presenti, le Guardie Particolari Giurate Zoofile accompagnate da tre volontari e aspiranti guardie, dopo una lunga attesa, necessaria per coordinare l’intervento con il Servizio Veterinario dell’ASL competente, la situazione ha preso una piega inaspettata.

Nonostante la mobilitazione dei volontari – alcuni dei quali avevano rinunciato al lavoro o si erano svegliati all’alba per garantire il presidio – le autorità hanno comunicato che la presenza delle guardie zoofile non era più necessaria.

Mentre i militari e i sanitari dell’ASL si dirigevano sul luogo per il recupero della carcassa dell’animale, il proprietario è stato invitato a rientrare a casa, in attesa di essere ricontattato per gli accertamenti del caso.

Resta il rammarico e l’amarezza degli operatori zoofili che, nonostante il senso del dovere e la disponibilità mostrata per fare luce sulla regolarità della struttura e sulle cause della morte del cane, sono stati allontanati prima di poter prestare il loro supporto operativo.

Cosa è successo realmente all’interno di quella proprietà? Perché sono state fornite versioni discordanti sulla scomparsa del cane?

Le indagini dei Carabinieri e i rilievi dell’ASL dovranno ora chiarire se il decesso sia avvenuto per cause naturali o se vi siano responsabilità da parte di chi aveva in custodia l’animale.