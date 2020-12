Giallo delle valigie, fermata l’ex fidanzata del figlio

AGI. – Svolta nelle indagini sul duplice omicidio dei coniugi albanesi Shpetim e Teuta Pasha uccisi, fatti a pezzi e occultati in 4 trolley ritrovati in un campo alla periferia estrema di Firenze. Fermata l’ex fidanzata del figlio.

La donna che si trova in stato di fermo si chiama Elona Kalesha, 36 anni. Nel 2015, quando la coppia è scomparsa, abitava in una casa in via del Pantano, abitazione dove ha vissuto anche il figlio della coppia, Taulant, prima di scappare dall’Italia.

Secondo le sorelle, Elona Kalesha era l’ultima ad aver visto i coniugi, che il giorno 2 novembre 2015,

