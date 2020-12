AGI – Il giallo delle valigie ritrovate in un campo alla periferia di Firenze offre diverse domande su cui gli inquirenti lavoreranno. Alcune delle quali – come la precisa identità delle due vittime – potrebbero trovare risposte con l’esame autoptico (ancora in corso sul secondo corpo), mentre altre rimangono sospese, al vaglio degli inquirenti. Siamo di fronte a un classico rebus investigativo.

Ci sono i corpi, un quadro agghiacciante, manca tutto il resto della storia e quindi si procede per domande semplici, possono perfino apparire banali, ma sono quelle che vanno fatte prima di andare in profondità nell’indagine.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Giallo delle valigie, otto domande e un mistero fatto a pezzi proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento