Giammarioli (Mes): “Se l’Italia userà quel Fondo né clausole né austerity”   

“Alle attuali condizioni di mercato, i tassi di interesse sono negativi. Quindi non solo l’Italia non pagherebbe alcun costo aggiuntivo, ma si troverebbe a rimborsare una cifra inferiore a quella ricevuta”.

Parola di Nicola Giammarioli, segretario generale del Mes, il numero due dell’istituzione guidata dal tedesco Klaus Regling, che in un’intervista a la Repubblica afferma che per il Fondo Salva Stati su questa base “oggi l’Italia risparmierebbe 500 milioni all’anno, ovvero 5 miliardi nei 10 anni coperti dalle nostre linee di credito. Sono soldi che potrebbero essere impiegati per finanziare altre politiche a beneficio dei cittadini”.

