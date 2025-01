Gian Luigi Silvestri nuovo presidente di Copagri Marche

Subentra ad Andrea Passacantando

Roma, 28 gen. (askanews) – Il consiglio generale della Copagri Marche, riunitosi alla presenza del vicepresidente nazionale della Copagri Giovanni Bernardini, ha eletto Gian Luigi Silvestri presidente della Federazione per il prossimo mandato, in sostituzione del dimissionario Andrea Passacantando.

Silvestri, 48 anni, è un agrotecnico forestale con un passato nell’Arma, impegnato in prima persona da anni nella promozione e nello sviluppo dell’agroalimentare marchigiano e nazionale. Collabora da diversi anni con la Copagri Marche e segue da oltre un decennio l’azienda agricola, l’agriturismo e il ristorante dello chef Enrico Mazzaroni, cui è stata recentemente confermata la Stella Michelin, conquistata nel 2022, e assegnata la Stella verde della sostenibilità.

“Tra i miei principali impegni ci sarà quello di promuovere e supportare le aziende agricole marchigiane, individuando soluzioni sempre più innovative che possano aiutarci a crescere e prosperare in un contesto sempre più competitivo”, ha detto Silvestri. “Riserverò particolare attenzione all’importanza della sostenibilità e della tre anime che la compongono, ovvero economica, sociale e ambientale – ha proseguito Silvestri – l’agricoltura, infatti, è un settore intrinsecamente legato all’ambiente che lo circonda e deve evolversi in armonia con esso, rispettando e preservando le risorse naturali attraverso pratiche agricole sostenibili e innovative, che coniughino produttività e rispetto del territorio”, ha concluso Silvestri, ricordando l’importanza dell’agricoltore quale custode dell’ambiente e del territorio, figura riconosciuta pochi mesi fa dopo un percorso avviato dalla Copagri Marche nel 2015.