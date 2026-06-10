Giana (Autostrade per l’Italia): “Tecnologia e sicurezza al centro della mobilità del futuro”

“Il traguardo raggiunto oggi dal Gruppo Autostrade per l’Italia è un risultato molto importante. Consapevoli della responsabilità che comporta la gestione della principale infrastruttura autostradale italiana, siamo convinti che essa debba evolversi costantemente per garantire livelli sempre più alti di sicurezza delle infrastrutture, degli utenti e delle persone che ogni giorno vi lavorano.

Uno dei pilastri di questo percorso è la tecnologia: da questo punto di vista abbiamo dimostrato, grazie alle sinergie sviluppate all’interno del nostro Gruppo, di poter essere apripista e laboratorio per la mobilità del futuro”. Lo ha dichiarato Arrigo Giana, Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, commentando la certificazione ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rilasciata alla Tangenziale di Napoli, prima Smart Road del Paese.