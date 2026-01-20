martedì, 20 Gennaio , 26

Giancarlo Giammetti ricorda il compagno Valentino, morto a 93 anni

Giancarlo Giammetti ricorda il compagno Valentino, morto a 93 anni

Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 20 gen. (askanews) – In attesa della Camera ardente, il giorno dopo la scomparsa di Valentino, i romani hanno subito voluto rendere omaggio al grande stilista, scomparso all’età di 93 anni, davanti alla sua Fondazione e al suo negozio, nel cuore della Capitale. Valentino “amava la bellezza” e amava “rendere belle le donne”, ha detto il suo compagno Giancarlo Giammetti intercettato dai cronisti fuori dalla loro Fondazione d’Arte in Piazza Mignanelli.”La moda è fatta per abbellire, non per ridicolizzare, e non per essere una bandiera per lo stilista che la crea. Gli abiti dovrebbero essere riconosciuti per ciò che danno alle donne, non per ciò che lo stilista vuole comunicare.” ha aggiunto Giancarlo Giammetti, citando l’iconica frase dello stilista: “La bellezza che crea bellezza, la bellezza che crea cultura. La sua frase, incisa anche sullo specchio qui alla Fondazione, dice: “Amo la bellezza, non è colpa mia”. L’ha sempre detto, non è colpa mia, mi piace soltanto la bellezza.”

