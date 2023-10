Giancarlo Magalli a Domenica In: “Ho avuto un linfoma, 2 mesi di vita”

(Adnkronos) – “Mi hanno detto ‘ha un linfoma, ha 2 mesi di vita. Ma i linfomi guariscono nel 90% dei casi’”. Giancarlo Magalli, ospite di Mara Venier oggi a Domenica In, ripercorre gli ultimi 18 mesi, caratterizzati da problemi di salute. “Ho avuto una matrioska di malattie… Il linfoma è stato scoperto perché io avevo un’infezione, che aveva portato al ricovero. Durante gli esami per l’infezione hanno scoperto il linfoma. L’ultimo anno e mezzo è passato tra cure, ricoveri, chemioterapia”, dice il conduttore e autore. “Ho lasciato le trasmissioni. Dopo un anno e mezzo, quando sono guarito non ne ho ritrovata una di trasmissione. Ricominciamo da capo”, aggiunge. Magalli, nella sua lunga carriera, ha lavorato con tutti i nomi che hanno fatto la storia della tv italiana. “Ho lavorato con tanti, ho provato a mettere in fila i nomi ed erano due pagine”, dice “Con chi ho litigato? A parte una, con nessuno”, glissa.