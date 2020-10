Giani “Firmerò ordinanza per uniformare accesso visitatori in ospedale”

“Oggi firmerò un’ordinanza che uniforma sul territorio regionale quello che è l’accesso dei visitatori, dei parenti e non, negli ospedali”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa svoltasi questa mattina a Palazzo Sacrati Strozzi a Firenze. “Mi stava in qualche modo preoccupando, lo vediamo anche oggi sui giornali, che vi fossero misure prese in un ospedale e non prese in un altro. Noi dobbiamo, nella figura del parente che va a visitare in ospedale” un degente, “avere un comportamento uniforme in tutta la Toscana-ha aggiunto Eugenio Giani-. Quindi ho fissato con questa ordinanza,

