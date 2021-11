Giani gela Roma: “Nessun accordo per portare i rifiuti in Toscana”

FIRENZE – Irritazione del presidente della Regione, Eugenio Giani, per le indiscrezioni su un possibile accordo per portare una parte dei rifiuti del comune di Roma negli impianti toscani di Livorno e Rosignano. La nuova amministrazione Gualtieri insieme alla Regione Lazio punta ad esportare l’immondizia per superare l’attuale fase di emergenza che attanaglia la capitale.

“Spesso la stampa arriva prima del decisore politico- dichiara Giani a margine di una conferenza stampa- il decisore politico Regione Toscana, di cui sono il presidente e il titolare giuridico, non ha fatto nessun accordo”.

