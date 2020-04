Giani “Screening sierologico per polizia municipale”

“Grazie per il modo corretto in cui ci avete sensibilizzato e grazie per quello che fate tutti i giorni. L’inziativa che si presenta è quanto mai opportuna, perchè consente di effettuare test di verifica sugli operatori delle polizie municipali dell’area fiorentina”.

Così il presidente del Consiglio regionale toscano, Eugenio Giani, che stamattina (venerdì 3 aprile) ha incontrato una delegazione di comandanti della polizia municipale dell’area metropolitana nella sala Gonfalone di palazzo del Pegaso.

Con Giani anche Francesco Epifani e Massimo Quercioli, rispettivamente ad e direttore scientifico di Synlab (laboratorio di analisi), in occasione della presentazione di un progetto di screening sierologico rivolto a tutti gli operatori della municipale,

