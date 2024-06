giani:-toscana-sia-modello-di-alleanze-per-tutto-centrosinistra

“Cerchiamo di lavorare sui contenuti”

Firenze, 12 giu. (askanews) – “Io vorrei che la Toscana che vince così nettamente con un chiaro indirizzo di centrosinistra non si frammentasse, non desse l’idea di un dibattito a cui non crede più la gente, troppo partiticizzato, mirato sulle posizioni del singolo partito”. Lo ha detto, a Controradio, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

“La gente -ha aggiunto Giani- vota per un’idea forte di centrosinistra e quindi dobbiamo essere il più uniti possibile e sintetizzare le posizioni di ognuno in azione di governo. I sindaci che hanno vinto mi ringraziano per il supporto che la Regione ha dato loro sia negli atti amministrativi, per misure come gli asili nidi gratis. Questa idea di sinistra attenta ai servizi, a non lasciare indietro nessuno e a modernizzare le infrastrutture della nostra regione, ha pagato”.

“Cerchiamo -ha concluso Giani- di lavorare sui contenuti perché questo risultato molto positivo si consolidi e addirittura cresca alle prossime Regionali. Ci sono le condizioni, sommando i dati delle forze politiche che mi sostengono e che potenzialmente mi devono sostenere” l’anno prossimo.