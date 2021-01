Gianinna Maradona, letterà struggente per il suo papà: “Sarò sempre il tuo koala, quaggiù è un incubo. Quando tu vorrai…” – FOTO

Gianinna, figlia del Pibe de Oro, Diego Armando Maradona, ha pubblicato una lunga lettera sul suo canale Instagram. In questa missiva la giovane donna si rivolge direttamente al padre scomparso a Tigre quel maledetto 25 novembre scorso. Le parole di Gianina sono davvero struggenti e meritano di essere lette: Ecco un estratto per i lettori di Calcionapoli1926.it:

Gianinna Maradona, parole struggenti per il suo papà

“Sempre il tuo Koala. Così appiccicosa a te, qualunque cosa tu voglia dirmi io la accetto. La bellezza delle cose semplici che nessuno ti potrà mai togliere. Mi manchi ogni giorno un po’ di più, mi manchi ogni volta che decido, anzi scelgo di continuare a respirare. Mi manchi e ti amo, ti amerò finché non ci incontreremo di nuovo lassù. Quaggiù è tutto un incubo, la gente peggiora, non sono neanche più delusa. Accetto tutto senza cercare di capire, perché chiaramente sono tornata in terapia. Alla fine ti sei salvato, anche se penso che guardi tutto dall’alto. Lo so che ci farai sapere la verità qualunque essa sia. TI AMO.”

