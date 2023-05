Gianluca Borghi nominato nuovo Ceo di 10 Corso Como

Arriva da New York, dal gruppo Richemont

Milano, 19 mag. (askanews) – 10 Corso Como annuncia la nomina di Gianluca Borghi in qualità di Chief Executive Officer. L’executive, proveniente dal gruppo Richemont, arriva da New York dove ha ricoperto il ruolo di Head of Retail per il North America in qualità di Vice President per il marchio Montblanc, assume l’incarico di CEO del Gruppo Exor e sarà alla guida del Brand 10 Corso Como.

“Sono onorato di entrare a far parte di 10 Corso Como in qualità di CEO. Ho ammirato a lungo 10 Corso Como, attore iconico dell’industria del lusso, della moda e dell’arte, e nutro una grande stima per la sua eredità storica. Sono lieto di entrare a far parte del Gruppo Exor guidato da Tiziana Fausti e da una squadra di talento con piani ambiziosi per accelerare la crescita”, ha dichiarato Gianluca Borghi.

“Individuare il manager con il quale lavorare per guidare 10 Corso Como nel proprio percorso di sviluppo strategico nel futuro è stato un obiettivo primario negli ultimi tempi e siamo felici che Gianluca Borghi abbia accettato questa nuova sfida”, ha confermato Tiziana Fausti, Presidente di 10 Corso Como.

Gianluca Borghi, genovese, esperto di luxury industry, vanta solide competenze in ruoli di executive in ambito Retail, Digital Business e Wholesale e ha lavorato per marchi come Gucci, Pomellato, Boucheron e la Rinascente a Parigi, Milano e New York. Ha inoltre conseguito un MBA in SDA Bocconi e possiede una laurea in psicologia clinica. E’ stato recentemente Member of the Executive Committee North America in Richemont, ruolo che ha consentito di sviluppare ulteriori competenze nella pianificazione strategica.

Avendo maturato un’esperienza di Global Operations Business con approccio omni-channel, Borghi che assume l’incarico a partire dal maggio 2023 si focalizzerà sullo sviluppo strategico e sulla valorizzazione del Brand 10 Corso Como nel mondo.

Fondato a Milano nel 1991, 10 Corso Como ha creato e diffuso il concetto di coesione tra cultura e tendenza, promuovendo il legame tra il mondo della moda, del food e quello del design. Riconosciuto come il primo “concept store”, ha trasformato il concetto di retail in una fusione tra lifestyle e moda. 10 Corso Como con la presidenza e le capacità imprenditoriali di Tiziana Fausti, continua con coerente identità estetica il percorso che lo ha reso un simbolo di Milano, del Made in Italy e della creatività internazionale.

