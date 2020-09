Gianluca contro Armando a Uomini e Donne: “non fare lo splendido”. E Lucrezia… | Video Witty Tv

Scintille tra Gianluca e Armando a Uomini e Donne per via di Lucrezia. Il cavaliere del Trono Over balla con la corteggiatrice e subito dopo attimi di tensione con il tronista. “Non fare lo splendido” – dice Gianluca – “Andiamo avanti a battute stupide senza senso” – dice il tronista – “stai facendo lo spiritoso, non ho bisogno di confrontarmi con te”. Armando Incarnato allora replica: “a me di te non me ne frega nulla. Io tutto quello che faccio, lo faccio per lei, non per te”.

Ecco il video Witty Tv con lo scontro tra Armando e Gianluca a Uomini e Donne.

