venerdì, 29 Maggio , 26

Sinner-Cerundolo, domani secondo turno Roland Garros: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) - Quando gioca Jannik Sinner al Roland...

Matrimonio a Roma per Will Smallbone, il centrocampista del Millwall si sposa a Sant’Ignazio di Loyola

(Adnkronos) - Il calciatore inglese Will smallbone, naturalizzato...

Rossella Erra, insulti e minacce di morte sui social: “Ho denunciato”

(Adnkronos) - Rossella Erra ha denunciato gli insulti...

Ordine dei medici di Roma chiede incontro con vertici del carcere di Rebibbia

(Adnkronos) - L’Ordine provinciale di Roma dei medici-chirurghi...
HomeAttualitàGianluca Croce confermato alla presidenza di Assagenti Genova
gianluca-croce-confermato-alla-presidenza-di-assagenti-genova
Gianluca Croce confermato alla presidenza di Assagenti Genova
Attualità

Gianluca Croce confermato alla presidenza di Assagenti Genova

Redazione-web
By Redazione-web

-

9
0

Roma, 29 mag. (askanews) – “Pronti ad affrontare la sfida epocale del nuovo porto di Genova” Gianluca Croce è stato confermato oggi alla presidenza di Assagenti Genova, carica che ricoprirà sino al del 2028. La scelta è stata compiuta dal neoeletto consiglio dell’Associazione degli Agenti e Mediatori Marittimi genovesi che affiancherà Croce in un periodo particolarmente complesso e decisivo per il futuro del porto di Genova.

“Non è un mistero per nessuno – ha affermato Croce a conclusione della prima riunione del nuovo consiglio – che ci troviamo di fronte a cambiamenti epocali determinati in prima istanza dalla costruzione della nuova diga del porto di Genova, ma anche dallo sforzo al quale saremo tutti chiamati a contribuire, in primis, noi agenti marittimi in due direzioni: da un lato il rafforzamento dei traffici che gravitano sul nostro porto attraverso una sistematica azione commerciale; dall’altro la costruzione di un vero e proprio sistema logistico che nel porto infrastrutturalmente e operativamente potenziato torni a trovare davvero la sua punta di diamante”.

“Per noi agenti è davvero una grande sfida – ha concluso Croce – e dovremo trovare energia e motivazioni nella nostra storia, nella nostra capacità professionale e prima di tutto nel rapporto con le nostre controparti armatoriali con le quali siamo chiamati ad affermare la valenza, la convenienza economica e quindi le ragioni di mercato per cui il porto di Genova andrà scelto”.

Previous article
Cartoons on The Bay, Cristina D’Avena e i Gem Boy a Pescara
Next article
Meloni: sinistra dice di voler combattere precariato, destra lo sta facendo

POST RECENTI

Attualità

La Romania dichiara il Console generale russo persona non grata

Roma, 29 mag. (askanews) – La Romania ha dichiarato il Console generale russo a Costanza persona non grata e ha annunciato la chiusura del Consolato...
Attualità

Riccardo Illy assume le deleghe di amministratore delegato di Domori

Milano, 29 mag. (askanews) – Riccardo Illy ha assunto le deleghe di amministratore delegato di Domori, in sostituzione di Giacomo Biviano, che resterà nel board...
Attualità

Fisco, nel dl Accise emendamento anti-pignoramento del conto corrente a chi paga

Roma, 29 mag. (askanews) – Il tema dei pignoramenti dei conti correnti ai contribuenti che stanno regolarmente pagando rottamazioni e rateizzazioni fiscali è esploso nel...
Attualità

Meloni: sinistra dice di voler combattere precariato, destra lo sta facendo

Roma, 29 mag. (askanews) – "La sinistra ha sempre detto di voler combattere il precariato. La destra lo sta facendo". Lo scrive la premier Giorgia...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.