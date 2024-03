giannelli-(ass.presidi):-scelta-presepe-spetta-all’autonomia-scuole

Dopo la proposta di legge di FDI dell’obbligo a scuola

Roma, 20 dic. (askanews) – “Sta facendo molto discutere questa ipotesi di obbligo di realizzazione del presepe a scuola o meglio del divieto di realizzarlo. Naturalmente sono argomenti che vanno lasciati all’autonomia delle singole scuole, gli unici soggetti che possono valutare l’opportunità e l’importanza di realizzare certe iniziative”: così Antonello Giannelli, presidente Associazione Nazionale Presidi (ANP) sul disegno di legge avanzato da Fratelli d’Italia sull’obbligo del presepe a scuola.”Il presepe d’altronde fa parte in modo indelebile della nostra cultura e tradizione, ancor più che del nostro sentimento religioso. Ritengo che non sia la legge lo strumento migliore per imporre il rispetto delle nostre tradizioni”, ha sottolineato il presidente ANP.”In ogni caso si tratta di un progetto di legge, quindi verrà discusso in Parlamento, ci sarà anche un margine per valutare i pro e i contro e valutare se effettivamente deve andare in porto ed essere approvata come legge oppure no”, ha concluso.